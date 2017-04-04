Тбилиси, 4 апреля, 2017, 23:22 — ИА Регнум. О решении правительства Грузии внести изменения в договор с Газпромом большинству населения страны было известно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу IRI в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года.

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Утвердительно на этот вопрос ответили 68% респондентов, отрицательно — 30%, не знали ответа на вопрос остальные 2%. Опрошенным предложили оценить те изменения относительно платы за транзит российского газа в Армению, которые были внесены в договор с Газпромом. 58% респондентов дали этим изменениям негативную оценку. Положительно оценили их 11%, «ни положительно, ни отрицательно» — 16%, а остальные 15% не смогли ответить на этот вопрос.

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Как известно, в результате переговоров, которые министерство энергетики Грузии проводило с Газпромом, правительство Грузии согласилось на предложенные российской компанией условия и на замену оплаты стоимости транзита денежной формой.

Опрос проводился выборочно в масштабе всей Грузии, и в нем принял участие 1 501 человек, представители всех регионов, различающихся по возрасту, уровню образования и полу.