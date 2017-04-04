Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 22:20 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт Петербурга

В Санкт-Петербурге на Малой Морской улице сотрудниками полиции оцеплен маршрутный автобус, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По информации портала, маршрутный автобус стоит пустой. Он оцеплен, к нему никого не подпускают.

По предварительным данным, в 21:20 в автобусе маршрута №10 был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.

В некотором отдалении от автобуса стоят полицейские машины и дежурят в оцеплении сотрудники правоохранительных органов.

Движение транспорта и пешеходов по Малой Морской улице перекрыто.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 14 человек, а более 50 получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

После взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» на станции метро «Площадь Восстания» правоохранители нашли вторую бомбу, которая была обезврежена.