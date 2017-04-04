Ташкент, 4 апреля, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере двух миллионов сумов (один доллар — 3624 сума или 57 рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Archives.ru Один из экспонатов выставки «Узбекистан в годы Великой Отечественной войны»

Вознаграждение будет выдано «в связи с проведением 9 Мая всенародного праздника — Дня Памяти и Почестей, а также празднованием 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941−1945 годов и в целях материального поощрения участников и инвалидов войны».

Расходы, связанные с реализацией указа президента, будут произведены за счет средств бюджета Республики Узбекистан.

«Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Центральным банком обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941−1945 годов в торжественной и праздничной обстановке», — говорится в документе.

Правительству, властям на местах, общественным организациям поручено провести специальные встречи и просветительно-художественные вечера, «посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины».

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Как сообщалось ранее, к началу 2016 года в Узбекистане проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.