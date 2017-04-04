Москва, 4 апреля, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В представительстве Санкт-Петербурга в Москве 4 апреля 2017 года открыли Книгу памяти. Весь день москвичи несли к зданию представительства цветы и оставляли памятные записи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книга памяти в представительстве Санкт-Петербурга в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Книга памяти в представительстве Санкт-Петербурга в Москве

Собираться возле представительства москвичи начали еще 3 апреля. Люди приносят букеты и зажигают свечи, выражая соболезнования жертвам теракта, произошедшего накануне в петербургском метро.

В 9 утра в представительстве открыли Книгу памяти. Слова сочувствия и памятные надписи в ней уже оставили сотни жителей столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книга памяти в представительстве Санкт-Петербурга в Москве

Напомним, 3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Многие остаются в больницах Северной столицы.

Еще одно устройство обнаружили и обезвредили сотрудники ОМОН Росгвардии, предотвратив второй взрыв. По предварительной версии следственных органов, теракт совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело.