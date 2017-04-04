Москва, 4 апреля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал экс-главу Удмуртии Александра Соловьева на два месяца — до 4 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Соловьева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 июня», — цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

По данным следствия, в уголовном деле объединены несколько производств с другими фигурантами. Последнее уголовное дело в отношении Соловьева возбуждено 3 апреля. Вина экс-главы республики подтверждается показаниями свидетелей и других фигурантов, заявил следователь.

«Также Соловьев имеет обширные связи и ресурсы, находясь на свободе может повлиять на свидетелей и ход следствия и скрыться за рубежом. По оперативной информации, у обвиняемого имеется дом в Испании», — добавил следователь. Адвокат Соловьева опровергла информацию о наличии недвижимости за рубежом.

Также представитель Следственного комитета добавил, что Соловьева с момента задержания сопровождает врач общей практики — сотрудник ФСБ. По заключению врача, обвиняемый может находиться под арестом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это, по версии следствия, Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

На пост врио главы Удмуртии назначен Александр Бречалов. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановке членства Соловьева в партии в связи с возбуждением уголовного дела.