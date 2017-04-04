Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Бывший председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Альбертович Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге 4 апреля в результате несчастного случая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В память о погибших от взрыва бомбы в метро

Депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил корреспонденту агентства эту печальную информацию.

Нынешний спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выехал в Кировский район города после получения информации о несчастном случае с его предшественником. Однако официально в городском парламенте смерть Тюльпанова пока не подтверждена.

Ранее днем 4 апреля Вадим Тюльпанов посетил в Петербурге импровизированный мемориал у станции метро «Технологический институт», где возложил цветы в память о жертвах теракта в метро. Сенатор пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшить антитеррористическую работу.

В Совете Федерации Вадим Тюльпанов возглавлял комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.