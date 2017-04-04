Нальчик, 4 апреля, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Водители большегрузов из Кабардино-Балкарии вышли на бессрочную акцию протеста против системы «Платон». Дальнобойщики города Прохладный 3 апреля встали в один строй с их коллегами из других субъектов России. Ранее протестную акцию объявили водители из Баксанскогого района, передает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Акция проходит недалеко от поселка Пролетарское Прохладненского района. В ней участвуют водители 25 грузовиков, фур и зерновозов из различных населенных пунктов республики. Протест будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты решения по требованиям дальнобойщиков полностью отменить систему «Платон» и транспортный налог. Также водители требуют отменить налог на топливо, отменить электронный весо-габаритный контроль, навести порядок в выдаче полюсов ОСАГО. Требования водителей огласил на митинге заместитель председателя общественной организации «Защита водителей» Александр Тютюльников.

По данным портала «Кавказский узел», сегодня, 4 апреля, на дороге между Баксаном и селением Алтуд сотрудники ГИБДД задержали и доставили в Баксанский ОВД восемь водителей, которые ехали на место акции протеста. «Их продержали 6 часов, после чего четырех из них отпустили, еще четырех продолжают удерживать. Говорят, что их отвезут в суд», — цитирует издание гражданскую активистку Анастасию Емельянову, поддерживающую протест водителей.

За порядком на акции воителей следит полиция. К митингующим приезжал мэр города, который, пообщавшись с людьми, сказал: «Стойте, только не нарушайте закон».

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Дальнобойщики Карачаево-Черкесии протестуют против системы «Платон»

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе ранее к бессрочной акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» присоединились водители большегрузов в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Во всех субъектах дальнобойщики преъявляют экономические требования и обещают стоять до принятия положительного решения по ним.

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Напомним, согласно принятой в 2015 году системе «Платон» водители большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по федеральным трассам. Денежные средства, собранные с дальнобойщиков, должны идти на ремонт дорог.

В настоящее время действует тариф 1,53 рубля за километр. Предполагалось, что с 15 апреля сумма взносов будет увеличена вдвое — до 3,06 рублей. Однако правительство продлило льготный период и подняло тариф только на 25% — до 1,91 рубля.