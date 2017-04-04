Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России обнародовал список десяти погибших в результате взрыва 3 апреля в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены. Еще четырех погибших людей визуально идентифицировать пока не удалось. Для установления их личности назначены генетические экспертизы.

ИА REGNUM Скорбим

В списке погибших в настоящий момент значатся:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по второй ветке от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». 4 апреля СКР официально заявил, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

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