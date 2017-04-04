Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. В числе погибших в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне петербургского метро, оказалась 20-летняя студентка Петербургского государственного университета путей сообщения Дильбара Алиева.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Возложение цветов у метро в память о жертвах теракта

По данным петербургских СМИ, девушка несколько лет назад приехала в Петербург из Азербайджана, но уже стала гражданкой России. Она получила смертельные ранения в результате взрыва и скончалась в больнице вскоре после теракта.

Как сообщается на сайте университета, девушка училась на 3-м курсе факультета «Экономика и менеджмент».

«Дильбара Алиева хотела стать психологом. Как любая девушка, имела друзей, строила большие планы, любила жизнь <…> Она останется в памяти друзей и близких молодой, цветущей, полной сил и устремлённой в будущее», — говорится в траурном сообщении вуза, выразившего глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшей студентки.

Как отметили в пресс-службе вуза, при теракте пострадали 13 обучающихся в Университете путей сообщения. Девять из них находятся на лечении в больницах Санкт-Петербурга, трое от госпитализации отказались. Главный корпус вуза находится как раз между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», этим и объясняется большое число пострадавших студентов.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. В результате взрыва погибли 14 человек, более 50-ти получили ранения, травмы и ожоги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Официально заявлено, что взрыв в вагоне метрополитена совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России. Он же заложил бомбу на станции «Площадь Восстания» вторую бомбу, которая была вовремя обезврежена.