Москва, 5 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает ИА REGNUM. Инициатива Ирины Белых («Единая Россия») касается депутатов всех уровней, предложение нашло поддержку профильного комитета нижней палаты парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — десять дней).

Инициатива объясняется необходимостью соблюдения общественного порядка, обеспечением безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан.

Вместе с тем в Совфеде законопроект раскритиковали: он не учитывает «правовой природы института статуса парламентария, его взаимоотношений с избирателями и института публичного мероприятия, не позволяющие приравнивать их друг к другу».