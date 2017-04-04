Абакан, 4 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра финансов региона Семена Аешина. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 апреля, в республиканском следственном управлении СКР.

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Аешин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ («Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, будучи министром финансов Хакасии, Семен Аешин с февраля по декабрь 2014 года осуществил нецелевое расходование денежных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ. Эти деньги в сумме более 2,1 млрд рублей были предоставлены в виде межбюджетных трансфертов на строительство перинатального центра города Абакана.

В ведомстве уточнили, что полученные деньги были направлены в различные министерства и ведомства республики для обеспечения текущих расходов бюджета региона. При этом на строительство перинатального центра фактически было потрачено только 37 миллионов рублей. Перед подрядными организациями образовалась задолженность за выполненные строительные работы на сумму почти 22 миллиона рублей.

Возврат денег, неиспользованных по назначению в 2014 году на строительство перинатального центра, Аешин осуществил за счет денежных средств, полученных Хакасией в 2015 году в виде кредитов в коммерческих кредитных организациях. Экс-министру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного расследования он был освобожден от занимаемой должности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале текущего года стало известно, что глава Хакасии Виктор Зимин принял отставку Аешина по собственному желанию с поста министра финансов Хакасии. И. о. главы республиканского Минфина стала Ирина Войнова.