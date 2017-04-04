Москва, 4 апреля, 2017, 15:58 — ИА Регнум.

Отопительный сезон 2016−2017 гг. в Москве практически закончен. Это сезон и семь предыдущих пройдены без крупных аварий на тепловых, электрических, газовых сетях. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

Pixabay.com Термостат радиатора отопления

Несмотря на морозную зиму, резервное топливо (уголь, мазут) на городских ТЭЦ не использовалось. В энергетической системе города имелся достаточный запас мощности.

Тепло в абсолютное большинство жилых домов и социальных объектов поступило осенью 2016 года своевременно. Причём, по сравнению с 2010 годом, число жалоб граждан, связанных с проблемами при пуске тепла, сократилось примерно в четыре раза (с 2097 до 521 жалобы).

В новом отопительном сезоне 2017−2018 гг. коммунальщикам предстоит подготовить свыше 72,5 тыс. жилых и нежилых зданий, а также все городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

Подготовительные работы собираются завершить до 25 августа. Социальные объекты должны быть готовы к пуску тепла к 1 сентября, другие городские объекты — к 15 сентября 2017 года.