Москва, 4 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов

Бречалов является членом советов при президенте РФ по противодействию коррупции (с 2015 г.), а также по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 2016 г.). Входит в экспертный совет при правительстве РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия.

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Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 млн рублей. В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Задержание Соловьева может иметь отношение к «делу дорожников», которое с 2016 года расследует УФСБ по Удмуртии.