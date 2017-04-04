Москва, 4 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум.

Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве нуждается в серьезнейшей доработке, иначе нельзя исключить исков в Конституционный суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе расширенного заседания Совета Думы, посвященного программе реновации кварталов пятиэтажной застройки в городе Москве. В заседании принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Dimuska Пятиэтажка

«Я считаю, что законопроект, который внесен и пока не анализировался, нуждается в серьезнейшей радикальной доработке, иначе нам предстоит встреча в Конституционном суде, и понятно — результат будет очевидным», — сказала она.

Реновации в законодательстве нет

По словам Хованской, название законопроекта не соответствует его содержанию. «Закон о статусе столицы» — он не соответствует тому, что содержится в законопроекте. Никакого отношения к правовому регулированию статуса столицы законопроект не имеет. Далее, законопроект содержит целый пул отсылочных положений. Если у нас есть отсылочные нормы, даже для правительства мы установили такой порядок — мы должны увидеть эти проекты. Мы не знаем, что там будет», — отметила депутат.

Термин «реновация жилищного фонда» не употребляется в законодательстве, подчеркнула парламентарий. «Он употребляется только в стратегии развития ЖКХ до 2020 года и касается только и исключительно аварийного жилищного фонда, поэтому здесь этому термину дать определение необходимо, иначе это может привести к расширительному толкованию и неопределенности правовых последствий», — указала она.

Для социальных нанимателей ухудшатся жилищные условия

Законопроект может создать условия для ограничения жилищных прав граждан, считает Хованская. «Что касается жилищных прав граждан, — я остановлюсь на правах нанимателей жилых помещений. Документ надо читать, и читать отсылки, которые он делает для нанимателей. Для очередников, действительно, предоставление площади пойдет по нормам, тут не написано, будет ли оно предоставляться в том же районе или в соседнем, потому что делается отсылочная норма на закон, который мы прекрасно знаем — а там формулировка «в пределах городской черты», — напомнила депутат.

«Социальные наниматели, которые не подпадают под категорию очередников, попадают в ту же ситуацию — то есть для них особенно будут ухудшаться жилищные условия — об этом надо помнить. Потому что тоже идет отсылка на законодательство города Москвы», — добавила Хованская.

Нарушается право на судебную защиту

Глава комитета Госдумы обратила внимание на то, что равноценность и равнозначность жилья — это не одно и тоже. «Я в свое время предложила понятие равнозначности — оно применялось только и исключительно для нанимателей, для собственника существует термин — равноценное жилое помещение. В документе нарушается право на судебную защиту этих собственников, потому что решение вступает в силу сразу после принятия, то есть апелляция, кассация невозможна», — указала Хованская.

Срок рассмотрения вопроса о переселении из сносимого жилья — 60 дней, напомнила она. «За 60 дней можно уехать лечиться, в командировку, приехать и увидеть, что твоего помещения нет. Такая судебная практика совершенно недопустима — предъявлять иск только на основании того, что жилое помещение не равнозначное — это грубейшее нарушение всего, чего только можно нарушить. Законопроект ограничил право на судебную защиту — я хочу, чтобы вы это услышали», — подчеркнула депутат.

Неувязка со взносами на капремонт

Хованская также отметила неурегулированность вопроса о возврате взносов на капремонт, уплаченных жителями сносимых домов. «Взносы на капитальный ремонт можно возвращать в том случае, если помещение не аварийное. Это как раз тот случай, когда надо возвращать эти взносы на капремонт — тоже тут неувязка, безусловно, есть», — заключила депутат.