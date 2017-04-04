Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Первую поездку на круизном лайнере из Сочи в Крым жители и гости России смогут совершить уже в ближайший месяц. Дату старта морского сообщения между Олимпийской столицей и городами полуострова на встрече с журналистами озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Korabli.eu Круизный лайнер «Royal Iris»

«Лайнер из Сочи в Крым начнет курсировать с 6 мая. Круиз будет длиться неделю, за это время туристы смогут увидеть Сочи, Новороссийск, Севастополь и Ялту», — отметил глава региона, высказав уверенность, что возможность совершить такую поездку привлечет еще больше туристов на российские курорты.

Участие в первом рейсе примут ветераны войны, уточнили в ФГУП «Росморпорт».

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Расписание круиза уже согласовано. По информации директора компании-оператора ООО «Черноморские круизы» Евгения Беркова, лайнер «Князь Владимир» будет отправляться из Сочи каждое воскресенье, в понедельник он будет в Новороссийске, во вторник и среду — в Ялте, в четверг — в Севастополе, после чего напрямую будет возвращаться в Сочи.

Добавим, что маршрут был представлен 3 апреля в Новороссийске в ходе межрегионального совещания по вопросам организации круизного туризма на Черноморском побережье России.

Коммерческие рейсы начнутся с 11 июня и будут осуществляться до середины октября. Ожидается, что загрузка лайнера составит порядка 500−600 человек.

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Лайнер оборудован всем необходимым для полноценного и разнообразного отдыха, отметили участники совещания. В данный момент обсуждаются единые экскурсионные маршруты для пассажиров в городах захода судна.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости организовать морское сообщение между Сочи и городами Крыма до начала нового курортного сезона в сентябре 2016 года в рамках заседания Госсовета в Керчи заявил президент РФ Владимир Путин. Выполнение поручения главы государства было возложено на Министерство транспорта РФ, Краснодарский край и Республику Крым.

Напомним, для круизного сообщения Сочи-Крым ФГУП «Росморпорт» приобрело круизное судно Roy Star 1971 года постройки. Несмотря на значительный возраст, теплоход полностью готов к пассажирским перевозкам. В 2005 году судно было приведено в соответствие современным требованиям и прошло последовательные реновации в 2013 и 2017 годах. Девятипалубный лайнер оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. На судне, дина которого более 141 метра, а ширина почти 22 метра, оборудовано 360 кают для пассажиров. Лайнер способен принять 940 человек и еще 250 человек экипажа.