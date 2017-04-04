Москва, 4 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Теракт в метро Санкт-Петербурга на фоне иных выглядит довольно нетипично. Прежде всего, из-за географии. Традиционно, как ни цинично это звучит, в России теракты поражают Москву, Юг, Кавказ. Уже исходя из этого, можно проанализировать, какие версии более сильные. Возможна такая иерархия их вероятности по нисходящей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

ИА REGNUM 03.04.2017 Скорбим

«Санкт-Петербург никогда не был целью террористов (случай с «Сапсаном» произошел все же не там) и организаторы явно хотели показать, что следуют за Путиным, посылают ему сигнал о несогласии или даже угрозу. Как известно, глава государства в этот момент находился в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой и очень трудно поверить, что взрыв в Петербурге — это просто случайное совпадение. Все говорит о том, что это хорошо спланированный, целенаправленный вызов всей системе. Поскольку визиты президента РФ Владимира Путина готовятся заблаговременно и не являются тайной для общественности», — сказал Глазунов.

ИА РЕГНУМ Станция Сенная площадь, после трагедии

«Есть и более неожиданный вывод — это не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой логике они вряд ли могли быть задействованы, более того, известно, что они берут на себя и не свои грехи, но только те теракты, которые соответствуют их стилистике, и не готовы брать иные. Простите, в каком-то смысле выдерживают некий бренд. Кто же тогда? Кто не хочет быть всеобщепризнанным, но понятым правильно? Или, возможно, просто уверен, что адресат поймет этот жестокий «намек», — задается вопросом эксперт.

«На мой взгляд, здесь прослеживается западный след. Не секрет, что у каждой страны есть «карманные» террористические организации. Как пример такой организации, широкой общественности известна, пожалуй, только «Хезболла» (Иран), но исключением здесь не являются ни США, ни Германия, ни любое иное европейское государство. Эти структуры приводятся в действие, когда переговоры на высшем уровне заканчиваются не в выгодном ключе. Эта версия имеет наибольшую степень доказательности», — считает Глазунов.

ИА РЕГНУМ Станция Сенная площадь, после трагедии

«Нельзя исключать, что это могли быть и украинские националисты, связанные с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причем неимеющие опыта в проведении подобных акций в прошлом. Поскольку характер взрывного устройства, обезвреженного на станции метро, говорит о том, что оно не требовало высококвалифицированной сборки. Скорее всего, подобное устройство делалось в срочном порядке, «на коленке». Для них это был прекрасный шанс показать Путину свои намерения «рядом» с ним, но в непривыкшем, к счастью, к терактам Питеру», — отметил эксперт.

ИА РЕГНУМ Станция Сенная площадь, после трагедии

«И все же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Справедливости ради следует рассмотреть и эту версию. Ведь в Волгограде также никто не взял на себя ответственность, в то время как взрыву предшествовал ряд неудачных для оппонентов Путина переговоров об отказе в поддержке Асаду. «Таинственность» организаторов может быть объяснена их опасением очень точечного, почти персонального ответа от спецслужб России, как это уже случалось, и Восток хорошо помнит такие уроки. Сравнительная простота сборки устройства в этом случае не так удивительна. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сетевая организация и давно уже стала пользоваться методами сетевого маркетинга: больше количество ячеек повсюду, а квалификация участников их мало интересует — берут количеством. Даже если одна ячейка провалилась, не большая потеря с одной стороны, с другой, на серьезные контакты ее члены вывести, неспособны все равно», — пояснил Глазунов.

ИА РЕГНУМ Станция Сенная площадь, после трагедии

«Тем не менее против этой версии слишком много фактов. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно стоит за «бренд» своих ужасающих терактов. Они готовы взять на себя и не свои, но только, если акты соответствуют этому «бренду»: дерзость, открытость, демонстрация того, что даже самый защищённый или знаменитый объект им по силам, они предпочитают знаковые места и большое количество жертв и используют смертников, как символ того, что их не остановить даже смертью», — высказал свое мнение эксперт.