Москва, 4 апреля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия, сообщает пресс-службе Кремля.

Kremin.ru Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, о том, что секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов может стать новым главой Удмуртии вместо задержанного по подозрению в получении взятки нынешнего руководителя региона Александра Соловьева.

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Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 млн рублей. В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Задержание Соловьева может иметь отношение к «делу дорожников», которое с 2016 года расследует УФСБ по Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев фактически руководил Удмуртией с начала 2014 года. 19 февраля 2014 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре избран на этот пост путем голосования.