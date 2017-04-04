Москва, 4 апреля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Законопроект о фиксации нарушений ПДД с помощью мобильных телефонов будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на слушаниях в нижней палате парламента.

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«В ближайшее время будет внесен закон о мобильных выявлениях (нарушений) с помощью мобильных устройств гражданами РФ», — сказал представитель МВД.

Принятие закона «даст возможность любому гражданину, зафиксировав видео или фото, отправлять на портал госуслуг, с госуслуг — на центр обработки данных МВД для вынесения постановлений о нарушении», рассказал он.

Предполагается, что изменения будут внесены в КоАП.