Москва, 4 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Новое задержание уличенного в коррупции высокопоставленного чиновника не стало неожиданностью, настрой власти на ужесточение борьбы с коррупцией очевиден. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя задержание главы Удмуртии.

George Hodan Арест

«Я не могу сказать, что можно было ожидать задержания именно главы Удмуртии, не знаком так хорошо с ситуацией в республике, но то, что борьба с коррупцией будет ужесточаться, и задержания высокопоставленных чиновников будут происходить — это было очевидно», — сказал он.

Не последнюю роль в активизации антикоррупционной повестки играет тот факт, что «борьбу с коррупцией пытается поднять на щит несистемная оппозиция», отметил он.

«Конечно, президент и раньше всячески подчеркивал важность борьбы с коррупцией, и шесть дел против глав регионов это подтверждают, но такие задержания, как сегодняшнее задержание Александра Соловьева, просто выбивают козыри у несистемной оппозиции», — подчеркнул депутат.

По мнению Емельянова, такие мероприятия по борьбе с коррупцией являются эффективными и своевременными мерами. «Мы же понимаем, что митингами протеста коррупцию не победить, а вот решительными действиями власти — победить можно», — сказал парламентарий.

4 апреля глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. Задержание Соловьева может иметь отношение к «делу дорожников», которое с 2016 года расследует УФСБ по Удмуртии, сообщают местные СМИ. Соловьев фактически руководил Удмуртией с начала 2014 года. 19 февраля 2014 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре избран на этот пост путем голосования. Главу Удмутрии подозревают в получении взяток на 140 млн рублей.