Магас, 4 апреля, 2017, 10:46 — ИА Регнум.



Ingush.er.ru Голосование по выборам депутатов городского совета в Ингушетии

В Ингушетии подвели итоги выборов в городской совет города Сунжа. Все четыре партии, участвовавшие в голосовании, преодолели 5%-ный барьер и будут представлены в горсобрании, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе главы региона.

Больше всего мандатов досталось единороссам. За них проголосовало более 74% избирателей. В горсовете партию будут представлять 15 депутатов. За «Справедливую Россию» проголосовали 15% избирателей. Партия получила три мандата в городском органе самоуправления. По одному мандату досталось КПРФ и ЛДПР, набравшим чуть более 5% голосов.

Отметим, что выборы в городской совет Сунжи состоялись при достаточно высокой явке избирателей. К избирательным урнам пришли 15 711 жителей города (83%) из 18 857 избирателей, которые были признаны имеющими право принимать участие в голосовании на 1 января 2017 года. По словам председателя избирательной комиссии Ингушетия Муссы Евлоева, жалоб и обращений о нарушениях в ходе выборов не поступало, в день голосования нарушений законодательства не установлено.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поздравил первый состав совета города Сунжа с победой на выборах и выразил уверенность, что депутаты будут активно работать, подтверждая доверие горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сунжа — самый молодой город в Ингушетии. До 2015 года это было сельское поселение Орджоникидзевское. Населенный пункт насчитывал 70 тысяч жителей, кроме того, в нем находились многие объекты республиканского значения, в том числе аэропорт, Исламский институт. На референдуме, который состоялся 17 мая 2015 года, большинство жителей сельского поселения высказались за придание селу статуса городского поселения.

На выборах депутатов горсовета Сунжа 2 апреля 2017 года было избрано 20 депутатов из 57 кандидатов, представленных четырьмя партиями, имеющими право участвовать в выборах, которые проходили по пропорциональной системе.