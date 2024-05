Пекин, 4 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Согласно совместному заявлению, подготовленному пресс-службами пяти крупнейших банков КНР, по итогам 2016 года темпы роста чистой прибыли Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) и Bank of Communications (BOC) сократились, в среднем, на 1−3%.

Так, ICBC сообщает о росте прибыли на 0,5% по итогам 2016 года. Наилучший показатель сохранил за собой Bank of China, у которого чистая прибыль выросла на 2,58%, пишет «Сина синьвэнь».

Причиной снижения темпов роста прибыли банков стало давление, оказываемое властями страны на процентную маржу финансовых организаций. Данный процесс привел к снижению доходов от кредитов, выдаваемых физическим и юридическим лицам.

Совокупная прибыль пяти крупнейших банков КНР составила около 900 млрд юаней ($132 млрд). Ожидается, что в текущем году данный показатель сможет превысить отметку в 910 млрд юаней.

По словам ряда экономистов, в 2017 году положение банков значительно укрепится на фоне роста спроса на корпоративные кредиты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководство китайского банка Bank of China рассматривает вопрос о переносе филиалов и всех активов из Великобритании в Ирландию. Китайским журналистам стало известно, что руководство Bank of China совместно с японским банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation ведут переговоры с правительством Ирландии.