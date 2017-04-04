Ташкент, 4 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В рамках подготовки к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 3 апреля в узбекском посольстве в Москве состоялась церемония подписания ряда узбекско-российских соглашений, сообщает МИД Узбекистана.

(сс)Michael Marcovici Деньги

В мероприятии приняла участие делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Российскую сторону представляла делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

«Полномочные представители сторон подписали 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Среди подписанных документов — меморандум о реализации проекта по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией сталелитейного производства, рамочное соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и АО «Газпромбанк», а также Экспортно-кредитным агентством России по софинансированию инвестиционных проектов, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях «под ключ», рамочное соглашение о сотрудничестве между «Асака-банком» и АО «Газпромбанк» по финансированию проекта строительства металлургического завода в Ташкенте, соглашение по организации совместного производства сельскохозяйственной техники на производственных площадях АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» и ряд других значимых договоров.

«Также подписаны контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на 612 миллионов долларов, меморандум по поставке в Узбекистан российской нефти, соглашение о сотрудничестве по поставкам экскаваторной техники. Как ожидается, дополнительный солидный пакет документов будет подписан в Кремле по итогам узбекско-российских переговоров на высшем уровне», — сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с государственным визитом 4−5 апреля 2017 года.