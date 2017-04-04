Сеул, 4 апреля, 2017, 08:30 — ИА Регнум.



Themissnise.com Корейские хакеры

Совместный план действий США и Южной Кореи в случае начала войны с КНДР оказался в распоряжении северокорейских хакеров, передает 4 апреля телеканал KBS.

О кибервзломе сообщил источник в правительстве Южной Кореи. Хакерская атака произошла в сентябре 2016 г.: северокорейские кибервзломщики получили доступ к внутренней сети Министерства национальной обороны Южной Кореи.

«По итогам завершившегося недавно расследования оказалось, что среди данных, попавших в руки злоумышленников, был оперативный план 5027», — говорится в сообщении телеканала.

Как утверждало вскоре после взлома южнокорейское Минобороны, кибератака не привела к утечке важных данных. Но позже, в ходе расследования, выяснилось, что в руки хакеров попали ценные секретные сведения, в том числе о плане боевых действий против Пхеньяна.

Руководство южнокорейского Минобороны уже ознакомлено с результатами расследования. Сейчас решается вопрос, кто виноват в утечке данных и кто будет нести ответственность.

Отмечается, что Пентагон и Сеул теперь вынуждены будут пересмотреть свой план совместных действий против Северной Кореи.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности США подготовил список действий в отношении Северной Кореи. Американская тактика касается усиления санкций в экономической сфере, предусмотрена и военная составляющая.