Москва, 4 апреля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 апреля завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 1,06%, до $53,06 за баррель.

lalabell68 Нефтяная вышка

В пятницу 31 марта участники рынка проигнорировали данные компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Поэтому, по мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, нисходящая коррекция от $53,74 не стала ни для кого сюрпризом.

Сегодня, 4 апреля, Brent стоит $53,10 за баррель (+0,07%). Цена находится в коррекционной фазе. Снижение до $52,85 не окажет негативного влияния на покупателей.

От него ожидается новое повышение нефтяных котировок до уровня $54,35. В качестве промежуточного уровня сопротивления выступит уровень $54,05.