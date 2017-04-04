Москва, 4 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум.

По итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум в России снижен на 2% по сравнению с III кварталом 2016 года и составляет 9 тыс. 691 рубль, говорится в постановлении правительства РФ.

ING Ministry 2%

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 тыс. 466 рублей (9 тыс. 889 рублей в предыдущем периоде).

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 8 тыс. рублей (8 тыс. 136 рублей), для детей — 9 тыс. 434 рубля (9 тыс. 668 рублей).

Величина прожиточного минимума определяется правительством РФ для оценки уровня жизни граждан. Эти цифры используются при разработке и реализации федеральных социальных программ, для установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Также он используются при формировании федерального бюджета. В России долгие годы сохраняется существенный разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, который всегда выше МРОТ.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эти показатели должны сравняться, а в перспективе МРОТ должен превысить прожиточный минимум. Власти надеются, что МРОТ сравняется с прожиточным минимумом к 2020 году.