Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Делегация из Чехии прибыла в Ростов-на-Дону с бизнес-миссией. В числе гостей — министр сельского хозяйства Чешской Республики Мариан Юречка и Посол Чехии в России Владимир Ремек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Торгово-промышленной палаты региона 4 апреля, в рамках визита состоится экономический форум.

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Заявили о своем участие в форуме 16 чешских компаний. Они нацелены на установление контактов c молочными фермами для поставок племенных молочных коров, партнерство в продажах сельскохозяйственной техники и аграрных технологий, сотрудничество с компаниями, занимающимися животноводством и разведением скота.

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По завершению форума представители компаний проведут двусторонние переговоры с ростовскими предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Ростовская область принимала делегацию из Венгрии.Стороны договорились укреплять сотрудничествов сфере животноводства и жилищно-коммунальной отрасли. В частности, венгерский бизнес намерен инвестировать в региональные водоканалы, создать предприятие по производству семян, взаимодействовать в сфере атомной энергетики.

Донских студентов гости проинформировали о возможностях обучения в Венгрии.