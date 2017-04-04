Москва, 4 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Российская Федерация продолжает работать над реализацией договора о сокращении ядерных стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

k04b Уничтоженная ракетная шахта, Пермь

«Уже третье десятилетие мы последовательно проводим поэтапное крупномасштабное и беспрецедентное по масштабам сокращение российских ядерных арсеналов, — говорит представитель России. — В настоящее время планомерно ведем дело к полноформатному выполнению российско-американского Договора о СНВ».

При этом постпред РФ при ООН подчеркнул, что дальнейшая работа по ядерному разоружению требует от РФ и США «серьезной подготовительной работы», в рамках которой будут сформированы условия, способствующие ядерному разоружению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III был подписан 8 апреля 2010 года в Праге тогда еще президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет: должно пройти сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц.

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