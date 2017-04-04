Полный список госпитализированных после теракта в Петербурге: 51 человек
Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 07:09 — ИА Регнум.
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список людей, пострадавших в результате взрыва в тоннеле у станции метро «Технологический институт» 3 апреля и остающихся в лечебных учреждениях Петербурга. Список составлен по состоянию на 06:00 4 апреля.
№ п/п
Ф. И. О.
Год рождения
Мариинская больница,
Литейный пр., 56
1
Быстрова Марина Евгеньевна
1967
2
Хасиев Виталий Вилич
1964
3
Митрофанова Наталия Владимировна
1960
4
Николаев Николай Алексеевич
1971
5
Станиславюк Дмитрий Дмитриевич
1996
6
Глазков Дмитрий Михайлович
1998
7
Тихомиров Владимир Владиленович
1955
8
Медянцева Елена Владимировна
1988
9
Кириллова Наталия Викторовна
1953
10
Еникеев Артур Ринатович
1996
11
Калинина Надежда Викторовна
1968
12
Калинин Сергей Владимирович
1971
НИИ им. И.И. Джанелидзе,
ул. Будапештская, 3
13
Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович
1973
14
Велиев Заур Мушвих Оглы
1989
15
Бугрова Ирина Леонидовна
1971
16
Петрухина Светлана Николаевна
1955
17
Малыха Нина Ивановна
1953
18
Бугрова Анастасия Витальевна
1998
19
Слесаренко Анжелика Геннадьевна
1976
20
Куварин Константин Дмитриевич
1996
21
Захарченко Владимир Константинович
1997
22
Семенов Максим Сергеевич
1997
23
Власов Александр Валерьевич
1999
24
Баранцевич Игорь Алексеевич
1996
25
Турсунов Умар Ильханович
1997
26
Стужина Анна Сергеевна
1995
27
Карпакова Людмила Борисовна
1986
28
Неизвестная №509
примерно 1947
29
Неизвестная №510
примерно 1982
30
Неизвестная №511
примерно 1993
31
Неизвестная №512
примерно 1997
ВМА им. С.М. Кирова,
ул. Лебедева, 6
32
Смирнова Татьяна Сергеевна
1996
33
Соседова Надежда Максимовна
1963
34
Володько Михаил Валентинович
1982
35
Бахлыкова Евгения Андреевна
1995
36
Зонов Михаил Григорьевич
1959
37
Постнов Сергей Александрович
1977
38
Мелибоев Нуридин
1993
39
Ульянов Дмитрий Сергеевич
1982
40
Абламская Анна Николаевна
1998
Городская больница № 26,
ул. Костюшко, 2
41
Шабалин Юрий Аркадьнвич
1954
42
Чмыкало Тереза Владимировна
1998
43
Шушкевич Юрий Казимирович
1963
44
Головкова Светлана Борисовна
1972
45
Тарасенков Руслан Игоревич
1993
46
Вепренцев Михаил Алексеевич
1969
47
Колодкин Константин Евгеньвеич
1976
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова
пр. Культуры, 4
48
Гаюн Лев Дмитриевич
1998
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
ул. Вавиловых, 14
49
Петров Константин Александрович
1984
50
Гасанова Виктория Владимировна
1999
ДГБ им. К.А. Раухфуса,
Суворовский пр., 4
51
Зяблицкая Александра Андреевна
2001
Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками. По официальным данным, погибли 11 человек. Как сообщают СМИ, теракт мог совершить террорист-смертник. Официально эта информация пока не подтверждена.
В МЧС России продолжают работу телефоны горячих линий, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с ЧС в Петербургском метрополитене. Их номера: 8−800−775−17−17, 8−800−100−20−01 и 8 (812) 718-25-16.