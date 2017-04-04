Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 07:09 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Станция Сенная площадь после трагедии

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список людей, пострадавших в результате взрыва в тоннеле у станции метро «Технологический институт» 3 апреля и остающихся в лечебных учреждениях Петербурга. Список составлен по состоянию на 06:00 4 апреля.

№ п/п

Ф. И. О.

Год рождения

Мариинская больница,

Литейный пр., 56

1

Быстрова Марина Евгеньевна

1967

2

Хасиев Виталий Вилич

1964

3

Митрофанова Наталия Владимировна

1960

4

Николаев Николай Алексеевич

1971

5

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

1996

6

Глазков Дмитрий Михайлович

1998

7

Тихомиров Владимир Владиленович

1955

8

Медянцева Елена Владимировна

1988

9

Кириллова Наталия Викторовна

1953

10

Еникеев Артур Ринатович

1996

11

Калинина Надежда Викторовна

1968

12

Калинин Сергей Владимирович

1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе,

ул. Будапештская, 3

13

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

1973

14

Велиев Заур Мушвих Оглы

1989

15

Бугрова Ирина Леонидовна

1971

16

Петрухина Светлана Николаевна

1955

17

Малыха Нина Ивановна

1953

18

Бугрова Анастасия Витальевна

1998

19

Слесаренко Анжелика Геннадьевна

1976

20

Куварин Константин Дмитриевич

1996

21

Захарченко Владимир Константинович

1997

22

Семенов Максим Сергеевич

1997

23

Власов Александр Валерьевич

1999

24

Баранцевич Игорь Алексеевич

1996

25

Турсунов Умар Ильханович

1997

26

Стужина Анна Сергеевна

1995

27

Карпакова Людмила Борисовна

1986

28

Неизвестная №509

примерно 1947

29

Неизвестная №510

примерно 1982

30

Неизвестная №511

примерно 1993

31

Неизвестная №512

примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова,

ул. Лебедева, 6

32

Смирнова Татьяна Сергеевна

1996

33

Соседова Надежда Максимовна

1963

34

Володько Михаил Валентинович

1982

35

Бахлыкова Евгения Андреевна

1995

36

Зонов Михаил Григорьевич

1959

37

Постнов Сергей Александрович

1977

38

Мелибоев Нуридин

1993

39

Ульянов Дмитрий Сергеевич

1982

40

Абламская Анна Николаевна

1998

Городская больница № 26,

ул. Костюшко, 2

41

Шабалин Юрий Аркадьнвич

1954

42

Чмыкало Тереза Владимировна

1998

43

Шушкевич Юрий Казимирович

1963

44

Головкова Светлана Борисовна

1972

45

Тарасенков Руслан Игоревич

1993

46

Вепренцев Михаил Алексеевич

1969

47

Колодкин Константин Евгеньвеич

1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова

пр. Культуры, 4

48

Гаюн Лев Дмитриевич

1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

ул. Вавиловых, 14

49

Петров Константин Александрович

1984

50

Гасанова Виктория Владимировна

1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса,

Суворовский пр., 4

51

Зяблицкая Александра Андреевна

2001

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками. По официальным данным, погибли 11 человек. Как сообщают СМИ, теракт мог совершить террорист-смертник. Официально эта информация пока не подтверждена.

В МЧС России продолжают работу телефоны горячих линий, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с ЧС в Петербургском метрополитене. Их номера: 8−800−775−17−17, 8−800−100−20−01 и 8 (812) 718-25-16.