Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в Александровском парке в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в вагоне метрополитена в Санкт-Петербурге мог осуществить террорист-смертник. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, по информации источника «Газеты.ru», близкого к следствию, взрыв осуществил, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий российское гражданство, который был близок к международным террористическим организациям.

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В свою очередь, издание «Фонтанка» сообщает, что предполагаемым смертником являлся 22-летний уроженец Казахстана Максим Аришев.

По информации «Интерфакса», исполнитель теракта, вероятнее всего действовал в одиночку. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина оставил замаскированное под огнетушитель взрывное устройство на станции метро «Площадь восстания», а затем сел в вагон и привёл в действие бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Первое взрывное устройство, оставленное террористом, не сработало.

Отметим, что второй подозреваемый в теракте, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения, по сообщениям СМИ, добровольно явился в полицию и заявил о своей непричастности. Тем не менее с мужчиной пока работают следователи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в произошедшем «все признаки теракта налицо». Вместе с тем он подчеркнул, что с юридической точки зрения взрыв в Санкт-Петербурге пока нельзя назвать терактом. «Нужно дождаться, пока те, кто ведёт следствие, это однозначно таким образом квалифицируют», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля около 14:40 в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне метро между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, которые озвучил Национальный антитеррористический комитет, в результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек получили ранения.