Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Во вторник, 4 апреля, Петербургский метрополитен будет работать в особом режиме. Об этом несколько минут назад сообщила пресс-служба Смольного.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жетоны

На второй («синей») линии метро, где 3 апреля произошел теракт, сквозного движения пока не будет. Поезда будут курсировать на двух изолированных участках: от «Парнаса» до «Петроградской» в северной части ветки и от «Купчино» до «Московской» — на юге города.

На всем протяжении между «Петроградской» и «Московской» будут курсировать 60 автобусов маршрута 2М, дублирующего закрытый участок второй линии. Также усилят трамвайный маршрут №3, маршрут №6А повернут к Сенной площади от проспекта Добролюбова мимо станций метро «Горьковская», «Гостиный двор» / «Невский проспект», «Садовая» / «Сенная площадь» / «Спасская».

"По первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию «Технологический институт» поезда будут проходить без остановки. В связи с этим усилят 16-й трамвайный маршрут», — пояснили в Смольном. Поясним: станция с названием «Технологический институт» есть и на 1-й, и на 2-й линии метро Петербурга. Теракт произошел на второй линии.

Как известно, после теракта днем 3 апреля все станции метро были закрыты. Движение частично возобновилось лишь около 20:30. Однако ветка, где произошел взрыв, почти полностью оставалась закрытой.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.