Белград, 4 апреля, 2017, 00:35 — ИА Регнум.

В Сербии вечером 3 апреля начались акции протеста против итогов президентских выборов, победу на которых в первом туре, по предварительным данным, одержал действующий премьер-министр, лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

По сообщениям сербских СМИ, в акциях протеста принимают участие несколько тысяч человек. В подавляющем большинстве это молодые люди, организовавшиеся через сообщество «Протест против диктатуры» в социальной сети Facebook.

«Так как подсчёт голосов ещё продолжается и остаётся шанс на второй тур, этот протест должен повлиять на три миллиона человек, которые не стали участвовать в голосовании», — говорится в сообщении организаторов в соцсети.

Демонстранты собрались перед зданием парламента, полностью блокировав движение на прилегающей улице. В сторону здания начали бросать яйца, пластиковые бутылки и различный мусор. Позднее протестующие направились шествием по центру города, состоялись митинги у зданий телерадиокомпании РТС и Республиканской избирательной комиссии. Полиция сопровождает участников шествия, но не пресекает действия протестующих. По неподтверждённой информации, в ходе митинга перед телерадиокомпанией один сотрудник полиции получил травму, когда со стороны демонстрантов бросили камень.

Остаётся неизвестным, кто именно выступил организатором акции. Как отмечается, демонстранты не используют символики каких-либо политических сил, при этом скандируют «Вучич — вор», «Отставка!», «Не отдадим Сербию».

Аналогичные митинги прошли также в городах Нише и Нови-Саде. В них приняли участие по несколько сотен человек. По сообщениям в соцсетях, на вечер 4 апреля запланированы новые акции протеста.

Напомним, согласно предварительным подсчётам голосов, Александр Вучич одержал победу в первом туре на президентских выборах в Сербии, состоявшихся 2 апреля, набрав более 55% голосов. Второе место занял экс-омбудсмен Саша Янкович, набравший более 16%. На третьем месте с 5,6% голосов — комик Лука Максимович, баллотирующийся под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель получил 4,5%. Остальные кандидаты — менее 3%. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов.

Александр Вучич выступает за продолжение курса на вступление Сербии в Европейский союз и проведение в стране соответствующих экономических реформ, требуемых Брюсселем. Одновременно с этим он намерен сохранять и дружественные отношения с Россией.