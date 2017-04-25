Санкт-Петербург, 26 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Причины аварии на Чернобыльской АЭС, изучаемые с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, вывели на первое место по важности понятие «культура безопасности». Тему поднимает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова в беседе с профессором факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета (кафедра эргономики и инженерной психологии) Виталием Третьяковым.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Чернобыльская катастрофа

Можно предусмотреть самые совершенные системы технической защиты ядерных объектов, но они бесполезны без сочетания с грамотным и понимающим меру своей ответственности специалистом, допущенным к управлению огромными энергиями. Эксперимент на Чернобыльской АЭС был утвержден несколькими руководителями, каждый из которых понимал, что в ходе исследования придется отключать штатные защиты энергоблока. Каждый из этих руководящих лиц поставил распоряжение, пришедшее «сверху» выше принципа безопасности станции, что и привело, в конечном счете, к катастрофе.

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Культура безопасности становится все более важным фактором по мере того, как человек осваивает все более высокие уровни энергии, будь то энергия быстрого движения, электрическая или ядерная. Очень интересен подход современной науки к культуре безопасности. Человек может ошибиться всегда, ответственность может только понизить вероятность ошибки, а значит, человеческий фактор как слабое звено должен быть учтен любым организатором, в этом состоит его доля ответственности.

На современных АЭС в обязательном порядке предусматривается тренажер, наработать на котором определенное количество часов должен каждый из персонала станции.

Bm.img.com.ua Чернобыльская АЭС

Чернобыльская авария поставила вопрос, как о психологическом тестировании персонала, так и о более тщательной работе центров подготовки. Всё-таки люди, работающие на АЭС, должны быть максимально надежны и ответственны. А отказываться от атомной энергетики человечество не должно. Необходимо повышать общий уровень грамотности и использовать новые технические возможности, даруемые нам прогрессом.

Подробности в материале: Запретить АЭС — запретить себе развиваться: к юбилею чернобыльской аварии

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