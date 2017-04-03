Москва, 28 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В России продовольственная инфляция в мае–июне 2022 года замедлилась и по значительному числу товаров перешла в режим дефляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал призывы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) снизить налоговую нагрузку на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости.

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«Снижение НДС на товары первой необходимости — достаточно распространенный в мировой практике механизм защиты самых необеспеченных слоев населения от растущего инфляционного давления, — сказал Терновский. — Снижение налоговой нагрузки – безусловно, позитивная мера с точки зрения социальных трендов. Однако на практике эффект может не полностью дойти до потребителей. Это зависит от уровня конкуренции – если он высокий, то все продавцы снизят цены на величину экономии на налогах, а если конкуренция низкая, то снижение налогов увеличит прибыль продавца. Например, в 2021 году органы власти выступили против снижения НДС, посчитав, что снижение налоговой нагрузки будет более выгодно бизнесу, чем конечным потребителям».

При этом он подчеркнул, что инструменты прямого контроля цен на отдельные виды товаров при общем инфляционном давлении малоэффективны.

«Во-первых, они могут спровоцировать дефицит, во-вторых, снижение цен по одним товарам компенсируется ростом по другим, — сказал Терновский. — В-третьих, временное ограничение цен не гарантирует, что после его отмены они быстро не вырастут до своего естественного в текущей экономической ситуации уровня. Более действенными могут стать меры по усилению конкуренции, снижению административной нагрузки, развитию логистики. Еще одним инструментом борьбы с негативным влиянием роста цен может стать прямая адресная помощь наиболее нуждающимся семьям».

По его словам, продовольственная инфляция в мае–июне замедлилась и по значительному числу товаров перешла в режим дефляции.

«Однако уровень цен, сформированный в ходе скачка марта-апреля, остается высоким, превышающим (с учетом общей инфляции) средние цены за последние годы. В этих условиях дальнейший рост цен ограничивается покупательной способностью населения, и в условиях отсутствия внешних шоков можно ожидать стабилизации цен или даже их снижения», — сказал Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в торговых сетях и магазинах Приморья снизились цены на ряд социально значимых продуктов.