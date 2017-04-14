Рим, 15 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.



Леонардо да Винчи

Личность Леонардо да Винчи окружена множеством слухов, домыслов и легенд, зачастую совершенно безосновательных, а иногда и вовсе безобразных, выдающих только фантазии, ожидаемо образующиеся вокруг великого творческого человека. Что стоит за домыслами, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Эпоха Возрождения, в которую жил и творил Леонардо, во многом была эпохой выбора будущего пути развития Европы, а значит, как показала дальнейшая история, и всей нашей планеты. И в этом смысле вклад Леонардо в развитие человеческой цивилизации невозможно переоценить. Он и стал одним из мировых символов такого развития, воплощенного в одной личности — символом симфонии талантов, многогранности творческих устремлений и неограниченности полета созидательной мысли.

Леонардо да Винчи. Поклонение волхвов. 1480-82

Будучи не только художником, но и инженером, музыкантом, режиссером, биологом, скульптором, архитектором, естествоиспытателем, он нигде не был дилетантом, становясь профессионалом во всем, за что брался. Не быть человеком узкой специализации, способным делать хорошо что-то одно (или даже прекрасно — но все равно только одно), а являться выдающимся мастером широкого спектра — вот особенность человека эпохи Возрождения.

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О Возрождении принято говорить как о продолжении Античности, но это сущностно не так. Сам Леонардо писал, что если художник — только срисовыватель и описатель, то он не достоин своего звания. Античность знает природу как описание, а Возрождение — как живое вместилище духа, из-за которого титанов этой эпохи часто считали некими пантеистами. Что неверно, просто сами будучи творцами, они во всем видели руку Творца. Художники Возрождения были вдохновлены величайшими образцами античности, и потому считали себя ее наследниками. Но, намеренно или нет, они привносили в свои работы смыслы, бывшие недоступными в дохристианскую эпоху.

Леонардо да Винчи. Эскиз. Голова женщины. 1508

Художник должен видеть единую жизнь за всем, с чем он пытается установить связь в своем творении. В работах Леонардо воздух может стать опорой движения, а простой строительный камень — вместилищем светоносного начала, за которым виднеется яркая внутренняя жизнь всего сущего. В таком мире возможна и дружба между человеком и окружающей его природой, и встреча с ангелом, и подъем к нему на рукотворных крыльях.

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