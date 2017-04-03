Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 22:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Теракт в Санкт-Петербурге — часть холодной войны, которая идёт против России. Чтобы избежать в этой войне поражения, российское общество должно консолидироваться и перестать поддаваться влиянию чужого мнения. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале».

«Приезжаешь, например, в Белград. Там говорят, как всё хорошо. Приезжаешь через полгода — а там уже автоматы. Приезжаешь в Донецк — роскошный город. Бац — и вот это всё (гражданская война на Украине — прим. ИА REGNUM )», — сказал Кургинян.

«Я понимаю без всякого сарказма, что такое западозависимость. Это как наркозависимость, или алкогольная зависимость, или зависимость от табака. Это разные формы. Но поймите только одно — если вы цепляетесь за любой факт: вот они нам сказали что-то хорошее, вот они что-то сделали, — это очень опасно, потому что заранее уже сейчас надо понимать, что наступает время холодной войны. И слава богу, если она будет холодной, а не горячей», — подчеркнул политолог.

По его словам, «нормальная, хорошо оформленная холодная война» — единственное спасение от горячей. Однако чтобы удержать ситуацию хотя бы в таком состоянии холодной войны, в России нельзя допускать раскола внутри общества.

«Этот теракт — лишь часть этой войны. И если мы подготовимся вовремя, то мы спасём и народ, и стабильность, и какие-то отношения с Западом. А если будем блеять, то не спасём ничего. И поздно спохватимся. И тогда Москва превратится вот в такой город, как Донецк и другие. А этого нельзя допустить», — заявил Кургинян.

Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв, еще одна бомба обезврежена. По официальным данным, произошедшее — теракт. Погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжелые, 47.