Москва, 3 апреля, 2017, 22:20 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вылетает в Санкт-Петербург для того, чтобы на месте координировать организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в метро. Об этом 3 апреля ИА REGNUM заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Напомним, что днем Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся в Санкт-Петербурге, оказывать всю необходимую помощь в организации медицинской помощи пострадавшим.

Отметим, по словам главы Минздрава РФ, в результате теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля семь человек погибли на месте, один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, двое больных госпитализированных погибли в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Общее число пострадавших составило 47 человек.

При необходимости раненых готовы принять федеральные клиники Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в вагоне поезда в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля, в 14:40. Через 20 минут на станции «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его удалось обезвредить.