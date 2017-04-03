Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Сотни жителей микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону вышли на митинг с одной единственной целью — сохранить рощу. Для горожан это единственная парковая зона, которую они именуют «островком живой природы». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты 4 апреля, уже составлено обращение президенту РФ Владимиру Путину.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Лес

«Владимир Владимирович, мы устали. Пока мы ждем обещанного парка, они (чиновники — прим.ИА REGNUM) перекраивают зоны и делят участки. Мы устали бороться, не хотим больше вникать в зоны, кадастры, регламенты, красные линии и публичные слушания. Мы все видим и понимаем, что ничего не в силах изменить. Нас набивают в микрорайоны, как селедку в бочки. Это обращение — наша последняя отчаянная попытка сохранить остатки зеленой зоны. Мы хотим, чтобы незамедлительно было прекращено всякое строительство на территории рощи», — говорится в письме.

Жители микрорайона сетуют, что многоэтажки в Александровке растут, как грибы, а школы и детские сады переполнены. Также горожане страдают от того, что здесь нет ни одного современного объекта социальной инфраструктуры, как, например, кинотеатра, бассейна, современного спорткомплекса.

«Прогулочные зоны: парки, скверы, бульвары, оборудованная набережная — всего этого у нас тоже нет. Поселок состоит фактически из одной сплошной зоны многоквартирной жилой застройки по одну сторону проспекта 40-летия Победы и частного сектора по другую», — пожаловались горожане главе российского государства. Ростовчане надеются, что обращение дойдёт до адресата.

Стоит отметить, что непосредственно за Александровской рощей расположен международный аэропорт «Ростов-на-Дону». Но воздушную гавань после запуска аэропорта «Платов» в декабре 2017 года, закроют. Здесь запланировано грандиозное строительство нового жилого микрорайона. Но и в предыдущие годы, по словам жителей, от рощи отрезался очередной кусок и застраивался новыми домами.

Напомним, новый жилой район планирует построить на территории ростовского аэропорта девелоперская компания «Кортрос» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Планируется возвести около 4 млн кв. метров жилья, 750 тыс. кв. метров социальных объектов, коммерческие объекты. Но основное внимание уделять взлетной полосе. Из неё сделаю одну из самых протяженных пешеходных зон в Европе.

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Отметим, что пять лет назад горожане вступились в борьбу за Александровскую рощу. Неоднократно интернет-пользователи выкладывали фотографии вырубленных деревьев. Позже власти объяснили это созданием благоустроенного парка.

«Новый парк общей площадью более 14 гектаров будет разбит на улице Вересаева в Пролетарском районе. На этой территории создадут физкультурно-оздоровительную зону, включающую футбольное поле, площадку для волейбола и баскетбола, а также два гимнастических комплекса. Здесь установят детские площадки и малые архитектурные формы, а также обустроят зону для проведения пикников. Кроме того, в новом парке будет создан бульвар с двумя пешеходными аллеями и разделяющей их газонной частью, на которой высадят деревья», — было опубликовано несколько лет назад на официальном сайте горадминистрации.

Пока жители Александровки новшеств и благоустройства не увидели.

Как сообщало ИА REGNUM , в парке Чуковского, расположенном в Ростове-на-Дону, строить православный храм не будут. Запретил строительство донской губернатор Василий Голубев после того, как в сентябре 2016 года ростовчане создали петицию с просьбой не строить церковь в зоне отдыха горожан.

Противниками строительства религиозного объекта выступили жители Октябрьского района, для которых парк имени Корнея Чуковского — это единственное место отдыха. Также горожане были обеспокоены вырубкой деревьев.