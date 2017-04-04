Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Ремонтные работы на полигоне «Красный Бор» под Санкт-Петербургом привлекли пристальное внимание Следственного комитета РФ. О том, какие нарушения были допущены при ремонте на этом опасном объекте, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

В настоящее время задержан директор компании «ЭкоГрадСтрой», производившей ремонт на полигоне в 2014 году. Оценка действий компании еще ведется, однако, по некоторым данным, можно предположить состоявшееся хищение 85% из 59,2 млн рублей, выделенных на ремонт сооружений.

Опасная ситуация в водоемах-накопителях, так называемых картах, может привести к просачиванию токсичных отходов в грунтовые воды и далее в Неву. И хотя полигон перестал принимать отходы с января 2014 года, он продолжает сохранять 2 млн тонн уже накопленных отходов.

Выявленные нарушения, допущенные при проведении работ компанией «ЭкоГрадСтрой» при соучастии должностных лиц полигона, свидетельствуют не только о возможных хищениях средств, но и об очевидных нарушениях нормативов и требований государственного законодательства о прохождении экспертизы.

Хищение и сговор, в которых подозреваются компания-подрядчик и руководство полигона «Красный Бор», может поставить под угрозу жизнь и здоровье тысяч людей.

Узнайте подробности в материале: Два миллиона опасных отходов под Петербургом: денег нет, дамбы развалились

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