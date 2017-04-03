Москва, 3 апреля, 2017, 21:01 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Банки сокращают ставки по депозитам, что, по словам аналитиков, закономерно. «В период снижения процентных ставок кредитные организации всегда будут действовать на опережение ЦБ, тем самым максимизируя свою прибыль за счет разницы процента между депозитом и кредитом. Более того, ввиду отсутствия значимой конкуренции в России со стороны фондовой биржи, которая предлагает альтернативный инструмент в виде облигаций, банки будут относительно безопасно и дальше понижать ставки, не боясь оттока капитала с депозитных счетов», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, на будущем заседании ЦБ РФ, которое состоится 28 апреля, регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменения. Главная причина этому нестабильность на нефтяных рынках, полагает аналитик.

«К этому вопросу ЦБ вернется только во втором полугодии, когда ОПЕК+ развеет неопределенность относительно ограничений по добыче нефти на следующий период», — добавил Капустянский.

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов в свою очередь заявилд, что процесс снижения банками ставок по депозитам в большей степени носит технический характер.

«Как только Банк России снижает ключевую ставку через некоторое время основные российские коммерческие банки (Сбербанк, ВТБ и другие) начинают снижать ставки по депозитам. Пока уровень депозитных ставок в России очень привлекателен — при текущей инфляции в районе 4,3%, ставки находятся в районе 8%. Поэтому для розничных инвесторов этот инструмент остается одним из самых привлекательных», — пояснил Богданов.

Вместе с тем эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Роман Блинов считает, что в текущих экономических условиях и при той монетарной политике ЦБ РФ, которая существует на данный момент, после снижения ставки на 0,25 базисных пунктов до уровня в 9,75%, у ЦБ РФ на предстоящем заседании 28 апреля 2017 года, есть ещё место для манёвра и снижения ставки ещё на 0,25 базисных пункта. По его словам, это помогло бы выровнять дисбаланс между внешними и внутренними процентными ставками.

«Во-первых, выравнивание ставок между внутренним и внешними денежными рынками очень полезно для курса рубля, который, по мнению большинства участников внешне‑ и внутриэкономических процессов, необоснованно крепок по отношению к большинству мировых валют. В первую очередь, благодаря той кредитно-денежной политике, которую проводит ЦБ РФ, и которую очень быстро распробовали на вкус валютные спекулянты из числа западных и российских фондов и инвесторов. Именно их действия сейчас в СМИ характеризуются термином «кэрри-трейд», — отметил Блинов.

По его прогнозу, Комитет по Открытым Рынкам ФРС США повышать базовую учётную ставку, скорее всего, будет не раньше июньского заседания. Комментарии глав филиалов ФРС США звучат всё более увереннее за пересмотр ставки, но логика и осторожность госпожи Джанет Йеллен сильнее, и она будет вести американскую экономику по пути именно постепенного увеличения стоимости кредитных ресурсов. Как утверждают западные экономисты, в ближайшие два года США могут столкнуться не просто с риском, а уже с наступлением реальной рецессии, поскольку чрезмерные финансовые стимулы, предлагаемые со стороны администрации президента Дональда Трампа, могут выбить экономику из колеи.

«Для нашего российского ЦБ апрельское заседание очень удобно с точки зрения понижения ставки. А понижение реально может помочь и снизить давление на экономику и российский рубль. Ведь наш ВВП сейчас нуждается в доступном кредите, а рубль — в более рыночной оценке со стороны валютного рынка. В этой связи у ЦБ РФ есть реальные шансы сделать абсолютно благое дело, причём как для финансового сектора, так и для реальной экономики, — уточнил эксперт. — На этом фоне не вызывает сомнения тот факт, что в рамках тренда по снижению ставок, российские банки столкнутся с необходимостью следовать общему контексту в финансовой системе и будут вынуждены потянуться за ведущими кредитными организациями страны в сторону организации более доступных кредитов, вне зависимости от своих пожеланий».

При этом, как подчеркнул аналитик, ЦБ РФ в рамках своей уже не первый год действующей программы по чистке рядов банковской системы будет и далее выявлять кредитные организации, и в первую очередь банки, у которых ставки по кредитам будут идти вразрез «со средними по больнице».

«Вполне возможно, что отличная от средней ставка будет являться неким фактором дополнительного интереса со стороны регулятора. Ведь для большинства непосредственных участников рынка уже давно не секрет, что банки, реально испытывающие трудности в своей жизни и стремящиеся привлечь высокими ставками по депозитам для населения, являются некоторым «злобным пылесосом» с двойной системой учёта и ведения бизнеса. Как правило, это вскрывается в ходе процесса санации банка или уже после реального отзыва лицензии. Итогом такого аттракциона щедрости со стороны кредитной организации для населения, скорее всего, будет «дыра в балансе» банка на очередные пропавшие несколько миллиардов рублей вкладчиков, пополнивших свои депозиты в рамках нового, «крайне выгодного» предложения со стороны банка. Правда, после событий с «Татфондбанком» и рядом других кредитных организаций, делать здравую оценку нашей банковской системы крайне затруднительно, тем более после массовой докапитализации государственных и так называемых системообразующих банков через ОФЗ», — полагает Роман Блинов.

Он считает, что те банки, у которых дела идут более или менее нормально, будут вынуждены постепенно снижать ставки по депозитам, нравится им это, или нет.

Напомним, что еще в начале года можно было открыть вклад в российских банках по 10% годовых, сейчас, спустя три месяца, ставки, за редким исключением, не превышают 8%.