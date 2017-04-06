Астана, 6 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Анализируя состояние казахского бюджета, постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов приходит к интересным выводам. Суммируя выкладки, заключающиеся в отчете о состоянии казахского бюджета за 2016 год, можно увидеть следующую картину.

thephilippena Казахстанский тенге

Наблюдаемая диспропорция в поступлении налогов от различных регионов есть следствие исторически сложившихся обстоятельств. В степном, лесостепном и местами пустынном Казахстане в аутсайдерах по сбору налогов оказались сельскохозяйственные области с неразвитой инфраструктурой и промышленностью.

Зато если переходить от богатства регионов на уровень индивидуального достатка, то здесь у успешных граждан Казахстана все обстоит неплохо, специальные статьи Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» предполагают возможность аккумуляции и передачи по наследству крупных состояний, находящихся во владении частных компаний.

И хотя это и идет вразрез с общемировой практикой, стремящейся разбивать крупные состояния, заставляя деньги работать на как можно большее число мелких акционеров, можно аккуратно предположить, что со временем практика «казахского майората» будет завоевывать все более прочные позиции в мировой экономике.

Подробности в материале: Восемь интересных фактов о доходах государственного бюджета Казахстана

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