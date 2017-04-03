Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Виктора Бута
Вашингтон, 3 апреля, 2017, 20:46 — ИА Регнум.
Верховный суд США отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, который был осужден американским судом на 25 лет тюрьмы. Это следует из материалов, опубликованных сегодня, 3 апреля, на портале Верховного суда.
Согласно этим данным, дело Бута значится в списке дел, в истребовании которых из производства нижестоящего суда отказано. Обоснования такого решения Верховный суд не привел.
Напомним, Бут подал апелляцию в Верховный суд США на решение нижестоящей инстанции, которая осудила его на 25 лет.
Суд признал Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.