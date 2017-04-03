Вашингтон, 3 апреля, 2017, 20:46 — ИА Регнум.



Dea.gov Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США

Верховный суд США отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, который был осужден американским судом на 25 лет тюрьмы. Это следует из материалов, опубликованных сегодня, 3 апреля, на портале Верховного суда.

Согласно этим данным, дело Бута значится в списке дел, в истребовании которых из производства нижестоящего суда отказано. Обоснования такого решения Верховный суд не привел.

Напомним, Бут подал апелляцию в Верховный суд США на решение нижестоящей инстанции, которая осудила его на 25 лет.

Суд признал Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.