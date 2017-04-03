Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пойдет на односторонние уступки в вопросе санкций. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, на IV медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что российские власти исходят из того, что санкции не будут продолжаться вечно. «А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что те санкции, которые Евросоюз ввел против Российской Федерации, помогают российской экономике. В будущем Россия планирует исходить только из одного принципа: «Будем делать только то, что идет нам на пользу, и не делать ничего, что нам мешает развиваться», — подчеркнул Путин.

Напомним, Евросоюз и США ввели санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война.

Запад обвинил Россию в «аннексии» Крыма и в разжигании конфликта на Украине. При этом в Крыму был проведен референдум и жители полуострова сами решили свою судьбу. Участие России в конфликте на Украине до сих пор не доказано.