Вашингтон, 6 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Если до своего избрания президентом Трамп давал поводы думать о возможном снятии санкций и о смене точки зрения на проблемы Крыма и Донбасса, то теперь его риторика изменилась. И, несмотря на это, в некоторых кругах США бытует мнение, будто Трамп может снять санкции в обмен на уступки со стороны Москвы. Например, на новый договор о контроле за вооружением. Ситуацию рассматривает постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американские аналитики считают, что санкции, безусловно, не проходят бесследно для российской экономики. Но следует принимать во внимание один существенный момент: их негативное влияние совсем не смертельно, более того, далеко не очевидно, что это влияние вообще является негативным.

Во-первых, сокращение экономики России довольно опосредованно связано с введением санкций, которые коснулись компаний, составляющих не более 10% российской экономики.

Во-вторых, Кремль ввел ответные меры.

В-третьих, государственный долг страны относительно низок.

В-четвертых, несмотря на запретительные действия Запада, Россия остается членом ВТО и АТЭС, будучи важным игроком в мировой экономике.

В-пятых, добыча нефти и газа демонстрирует более быстрый рост, чем у США или стран Персидского залива.

В-шестых, никто не сбрасывает со счетов экспорт вооружений, по объему которого Россия уступает лишь США и Китаю.

Одним словом, запретительные меры не работают, считают американцы, потому что санкции слишком слабы. Они не бьют по самым болезненным точкам, которые хорошо известны и которые могли бы переломить ситуацию за несколько недель, а за три года вогнать страну в глубокий кризис.

Проблема в том, что санкции нельзя так просто взять — и усилить. Они сплотили население (в том числе вокруг президента), дали лидеру страны мощные рычаги управления своей командой, позволили деловой элите провести выгодные сделки. Точно так же нельзя их и снять, потому что это даст России повод для триумфа, что, конечно же, для США неприемлемо.

Подробнее о перспективах ситуации — в статье: Санкции против России помогают властям страны — Politico

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