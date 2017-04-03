Кишинёв, 3 апреля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Румыноунионисты Молдавии отказываются признавать результаты переписи населения 2014 года, считая их сфальсифицированными «в пользу русских». Как заявил лидер входящей в правящую коалицию прорумынской Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу, результаты переписи были подделаны «в пользу Кремля и их верных сообщников в Молдавии», передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Румынский флаг

Либералы, по его словам, требуют провести новую перепись, которая должна показать «правду — о том, что в Республике Молдова 85% населения — это молдавские румыны, которые говорят на румынском языке».

Румыноунионистские неправительственные организации Молдавии «Честь, Достоинство и Родина» и «Молодежь Молдовы» даже провели пикет у здания Нацбюро статистики Молдавии. На мероприятии выступил депутат парламента Румынии Константин Кодряну. Он отметил, что деньги на проведение переписи выделили Румыния и ЕС, а они были использованы на «продвижение сталинизма во втором румынском государстве и поддержание мифа о молдавской гражданской нации».

Согласно обнародованным в конце прошлой недели данным переписи, проведенной в Молдавии в 2014 году, 75,1% населения республики считают себя молдаванами, 7% — румынами, 6,6% — украинцами, 4,6% — гагаузами, 4,1% — русскими, 1,9% — болгарами.

56,7% жителей Молдавии заявили, что их родным языком является молдавский язык, 23,5% — румынский, 9,7% — русский, 4,2% — гагаузский, 3,9% — украинский, 1,5% — болгарский. При этом 54,6% населения обычно говорят на молдавском, 24% — на румынском, 14,5% — на русском, по 2,7% — на украинском и гагаузском, 1% — на болгарском.

В 2004 году, когда проводилась предыдущая перепись, 75,81% жителей Молдавии назвали себя молдаванами, 8,35% — украинцами, 5,95% — русскими, 4,36% — гагаузами, 2,17% — румынами, 1,94% — болгарами. Тогда же 60% населения родным языком указали молдавский язык, 16,5% — румынский, 11,2% — русский.

Стоит отметить, что перепись населения в Молдавии в мае 2014 года сопровождалась активными кампаниями целого ряда прорумынских организаций и СМИ, которые призывали граждан называть себя «румынами», а свой язык — «румынским». Некоторые из них обещали вознаграждения для тех населенных пунктов, где окажется самый высокий процент «румын». А жителям Молдавии, ранее получившим румынское гражданство, были разосланы письма с «напоминанием» о принесенной перед румынским государством присяге и необходимости подтверждения «румынской» идентичности в ходе переписи населения. Кроме того, посол Румынии в Кишиневе Мариус Лазуркэ заявил, что «Румынию интересует, сколько граждан Молдавии назовут себя румынами и объявят, что говорят на румынском языке».

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население Бессарабии и Буковины «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.