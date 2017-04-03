Москва, 3 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Организаторы терактов в Санкт-Петербурге ставили своей целью добиться определенной информационной реакции. На данный момент реакция такова, что многие обвиняют в происшествии власть. Об этом 3 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на Первом канале.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

«Прежде всего, они хотят информационной реакции. Значит, первое, что мы можем отслеживать — это то, как пошли круги информационной реакции. Кто, где и как реагирует. Потому что по диаграмме этих реакций можно довольно многое вычислить: куда поставлены приоритеты, на кого уже возлагается ответственность», — заявил Кургинян.

«В соцсетях уже абсолютно однозначно говорится, что это всё сделала злая власть», — констатировал политолог.

Тем не менее власти, особенно в свете предстоящих выборов, нужно спокойствие, подчеркнул лидер «Сути времени».

«Любое нарушение спокойствия такого типа всегда подрывает (позиции власти). Значит, беспокойство нужно совсем не власти», — считает он.

В то же время маловероятно, что ответственность лежит на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или аналогичной террористической организации, считает Кургинян.

«Они бы иначе соорудили устройство. Они бы начинили его другим способом, я так думаю. Опыт есть. И ответственность немедленно бы была», — продолжил политолог.

Кургинян предположил, что теракты некоторым образом могут быть связаны с предшествующими событиями 26 марта, но в то же время предостерег от поспешных выводов.

«Мы ни в коем случае не должны связывать это какими-то умозаключениями, но мы знаем, что это произошло после того, как определенные последствия имели некие неразрешенные массовые акции, ясно было, что они сходят на убыль, и это событие можно воспринимать как подогрев — неважно кого. Я не хочу возложить политическую ответственность на кого-то, здесь нужно разбираться. Но это явный подогрев того, что остывает. Этот фактор очевидный, как мне кажется», — заключил Кургинян.

Напомним, 3 апреля в петербургском метрополитене произошел взрыв. Второе взрывное устройство обезврежено. По предварительным данным, погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек.