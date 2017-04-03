Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в связи с террористическим актом Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Совфеда.

ИА REGNUM После взрыва. У станции метро Сенная площадь

«Глубоко потрясена трагедией в метро Санкт-Петербурга. Скорблю вместе с родными и близкими погибших. Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда, считает Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы сделают всё для полного и объективного расследования случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел сегодня, 3 апреля, в 14:40 мск. В вагоне поезда метро на перегоне станций «Технологическая» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По данным НАК, в результате погибли 9 пассажиров метро, еще 20 человек получили ранения.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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