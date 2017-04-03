Астана, 3 апреля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Казахстан определил для себя круг приоритетных стран для экспорта сельскохозяйственной продукции. Это страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Китай и Иран. Об этом сегодня на брифинге в Астане рассказала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

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Вице-министр напомнила, что в феврале 2017 года в Казахстане была принята новая государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017 — 2020 годы. Основными целями этой программы является повышение поддержки сельхозтоваропроизводителей, развитие отрасли в целом, а также снижение импорта и увеличение экспорта сельхозпродукции.

«Меры (заложенные в госпрограмме — ИА REGNUM ) позволят увеличить экспорт говядины до 70 тысяч тонн, баранины и свинины — до 10 тысяч тонн, снизить импортозависимость по мясу птицы — до 110 тысяч тонн, мясным изделиям — до 13 тысяч тонн, по молочным продуктам — до 20 тысяч тонн. Мы также рассчитываем на увеличение объема производства масличных культур на 1,5 миллиона тонн, ячменя — на 1,3 миллиона, кукурузы — более чем на 360 тысяч тонн», — сообщила Исаева.

Она также отметила, что в 2017 году Казахстан намерен экспортировать в Китай 60 тысяч тонн пшеничных отрубей.

«Сейчас мы проводим работу по расширению списка предприятий, которые могут поставлять. На сегодняшний день только два аккредитованных предприятия, мы хотим увеличить их число до 4. Таким образом, предприятий, которые в этом году смогут поставлять корма, будет 6. Но эта работа постоянная, которую мы будем проводить ежедневно. Надеемся, что наши сельхозтоваропроизводители расширят ассортимент продукции, а самое главное научаться производить ее в соответствии с требованиями китайской стороны», — пояснила вице-министр.

По ее словам, в планах Казахстана и увеличение экспорта пшеницы. Как отметила Исаева, с китайской стороной уже проведены переговоры об увеличении квоты на поставку казахстанской пшеницы со 100 до 500 тысяч тонн. В ближайшие три года планируется довести размер квоты до 1 миллиона тонн в год.

Помимо этого представитель Министерства сельского хозяйства высказала предположение, что казахстанские мясопроизводители уже во второй половине 2017 года смогут поставлять в Китай баранину. По словам Исаевой, 17−26 апреля в Казахстане будут работать сотрудники китайской Инспекции по обеспечению пищевой безопасности, которые проверят казахстанские предприятия на предмет возможности экспорта их продукции в КНР.

«Включение предприятий в реестр для того, чтобы они могли получить разрешение на поставку продукции в Китай — это постоянно действующий процесс. Мы никакие предприятия ограничивать не будем, наоборот, мы сейчас проводим работу по сверке действующих предприятий и помогаем заполнять им заявки. Конечно, в рамках одной инспекции все предприятия проверить невозможно, но будет дана оценка в целом системы. Мы надеемся на то, что потом с ветеринарной службой Китая мы сможем договориться о том, чтобы или под гарантию нашей ветеринарной службы, или после признания итогов аудита нашей системы, мы смогли получить право самим аттестовывать и включать в реестр предприятия нашей страны, чтобы они могли экспортировать. Такой механизм уже действует в рамках ЕАЭС», — резюмировала Исаева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочего визита в китайский город Чугучак провел переговоры с постоянным членом партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, генеральным секретарем партийного комитета Тарбагатайского округа СУАР Еркинжаном Турахуном по вопросам строительства транзитной железной дороги «Карамай-Тачен-Аягоз». Согласно подсчетам китайской стороны, если этот проект будет реализован, то объем грузопотока к 2020 году составит 1,85 млн тонн, а к 2030 году — более 3 млн тонн.

«Реализация данного проекта открывает новые перспективы. Это значительно сократит время грузо‑ и пассажиропотока из западной части Китая в Казахстан, Россию и страны Европы», — отметил Даниал Ахметов на церемонии подписания меморандума.

Отметим также, что одним из предполагаемых к ввозу в СУАР грузов может быть пшеница. По словам китайских бизнесменов, «стоимость пшеницы из Казахстана на одну четверть дешевле, чем китайской, на рынке казахстанская пшеница имеет большую конкурентоспособность, доставка обратным рейсом позволяет сократить себестоимость перевозок. Казахстан соседствует с Китаем, расстояние между ними невелико, сельскохозяйственная продукция очень качественная, потенциал для освоения огромный».

Напомним, по результатам января 2017 года Казахстан остается главным внешнеторговым партнером Синьцзяня (КНР). На него приходится 28,5% от общего объема внешней торговли СУАР. Администрация СУАР недавно опубликовала программу по созданию торгово-логистического центра на ключевом участке Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). В программе говорится о планах построить к 2020 году в СУАР 11 комплексных беспошлинных зон и три комплексных беспошлинных логистических центра. Аналитики убеждены, что по мере осуществления этой программы торговые связи СУАР с Казахстаном и другими странами вдоль ЭПШП будут становиться более тесными.

Следует добавить, что в 2017 году в Казахстане решено сократить посадки пшеницы, но расширить площади под кормовые культуры. Как сообщил 28 марта первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, сельхозкультуры планируется разместить на площади почти 22 млн га, что на 311 тысяч га больше, чем в 2016 году.

«Площади весеннего сева составят 18,5 млн га. Разница приходится на озимые культуры и пары. В соответствии с новой госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты меры по диверсификации посевных площадей», — сообщил Айтуганов.

Вице-министр отметил, что в первую очередь будут расширены площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тысяч га, крупяные — на 32 тысячи га; масличные — на 60 тысяч га, кормовые культуры — на 593 тысяч га, сахарную свеклу — на 7 тысяч га.