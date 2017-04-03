Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Двое пострадавших в результате террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга скончались в Мариинской больнице. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Life со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

Pixabay.com Траурные свечи

Сообщается, что после взрыва в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт», в Мариинскую больницу были доставлены девять пострадавших.

Двое пострадавших были в коме и вскоре скончались. Двоим пострадавшим в данный момент делают операцию. Остальные пациенты, доставленные после взрыва в метро, находятся в удовлетворительном состоянии или средней степени тяжести.

Напомним, ранее сегодня стало известно о взрыве в вагоне Петербургского метрополитена. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) в результате взрыва погибли девять человек, 20 получили ранения.