Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ, что маршрут движения кортежа Владимира Путина мог пролегать рядом со станцией метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где прогремел взрыв. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 3 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин. Санкт-Петербург. 3 апреля 2017

Напомним, президент Путин находится сегодня в Санкт-Петербурге, где он принял участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ). О том, что глава государства будет участвовать в этом мероприятии, информация в СМИ появилась две недели назад.

Мероприятие прошло сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который расположен недалеко от резиденции главы государства в Стрельне.

Изначально планировалось, что после общения с представителями СМИ, Путин поедет в штаб-квартиру Российского географического общества (РГО) в переулке Гривцова. В этом случае ряд СМИ предположил, что маршрут кортежа мог пройти рядом со станцией «Технологический институт», где сегодня прогремел взрыв.

Однако мероприятие в РГО отменилось из-за приезда в Санкт-Петербург президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прибыл на переговоры с Путиным.

Путин начал встречу с Лукашенко с известия о взрыве в метрополитене. «К сожалению, мы вынуждены начать нашу встречу с этого трагического события. Причины еще не выяснены, но мы всегда рассматриваем все варианты ‑ и бытовые, и криминальные, и, прежде всего, проявления террористического характера», — сказал российский лидер.