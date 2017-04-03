Ереван, 3 апреля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) по результатам прошедших 2 апреля выборов в Национальное Собрание получила стабильное (конституционное) большинство. Это означает, что она сможет принимать законы, утверждать программу правительства, выражать вотум недоверия премьер-министру или правительству без помощи других политических сил.

Photolure Премьер-министр Армении Карен Карапетян на предвыборной встрече РПА

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИК Армении, после обработки данных со всех 2009 избирательных участков, РПА получит в новом парламенте 58 мандатов из 105. Блок «Царукян» будет представлен в парламенте 31 депутатами, блок «Елк» (Выход) получит девять мест, а «Дашнакцутюн» — семь.

Таким образом партия власти может не подписывать коалиционное соглашение с другими силами. Несмотря на это вполне вероятно, что РПА продлит коалиционные отношения с «Дашнакцутюн».

В настоящий момент в Армении действует так называемое коалиционное правительство, в котором помимо правящей партии три кресла имеет «Дашнакцутюн».

Согласно новой Конституции Армении, которая была принята в декабре 2015 года, формирование нового парламента является предпоследним этапом перехода страны от полупрезидентской к парламентской форме правления. После того, как в 2018 году истекут полномочия действующего президента Сержа Саргсяна, этот переход полностью завершится.

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Ещё до выборов руководитель РПА Серж Саргсян заявил, что в случае победы партии премьер-министр Армении Карен Карапетян продолжит руководить правительством.